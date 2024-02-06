"أيام الشارقة المسرحية" تستعد للانطلاق الشهر المقبل

تجرى استعدادات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان أيام الشارقة المسرحية المزمع انطلاقه في الفترة ما بين الثاني وحتى التاسع من مارس المقبل.

وفي إطار التحضير لاستقبال الدورة الجديدة عقدت اللجنة العليا المنظمة للتظاهرة الفنية التي تتنافس على جوائزها الفرق المسرحية المحلية، اجتماعها الثالث اليوم الثلاثاء بقصر الثقافة حيث ترأسه أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة ومدير "الأيام" وحضره أعضاء اللجنة، وهم: إسماعيل عبد الله، أحمد الجسمي، عبد الله راشد ومحمد جمال.

"أيام الشارقة المسرحية" تقام رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتنظيم من دائرة الثقافة، وتطرق اجتماع اليوم إلى التحضيرات المتعلقة ببدء أعمال لجنة مشاهدة واختيار العروض التي ستعاين العروض المتقدمة للمشاركة في الفترة ما بين العشرين وحتى الثاني والعشرين من فبراير الجاري.

وأعلن خلال الاجتماع عن أعضاء لجنة تحكيم تلك الدورة، والتى تضم: الإماراتي وليد الزعابي، الأردني هزاع البراري، المغربي مسعود بوحسين، الفلسطيني إيهاب زاهدة، والمخرج المصري ناصر عبدالمنعم.