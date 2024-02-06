السياحة: مصر تشارك بمعرض "إيميت" التركي بعد انقطاع سنوات

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، فعاليات معرض شرق البحر المتوسط ​​الدولي للسياحة والسفر (EMITT 2024)، بمدينة إسطنبول التركية، في نسخته السابعة والعشرين، والذي ينعقد في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2024 في مركز TÜYAP Fair للمؤتمرات، وبمشاركة مصرية من جانب هيئة تنشيط السياحة.

يضم معرض EMITT هذا العام أكثر من 300 جناح لدول وشركات عالمية متخصصة في السياحة والطيران والفندقة، وستتناول جلسات المؤتمر مختلف الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك الطرق الناشئة، واتجاهات السفر، والتطورات في تكنولوجيا السياحة، بمشاركة متخصصين من كل قطاع.

جانب من الفعاليات

من جانبه، قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إن المشاركة المصرية بمعرض (EMITT 2024)، هي الأولى منذ سنوات لم تشارك فيها مصر بهذا المعرض، مؤكدا على اهتمام مصر بجذب السوق التركي على كافة المستويات من شركات سياحة وطيران أو سائحين.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة، أنه قبل انطلاق المعرض أجرت هيئة تنشيط السياحة اجتماعا عبر الانترنت مع اتحاد شركات السياحة التركية، كما تم تنظيم رحلة تعريفية لاحدى الشركات السياحية الكبرى إلى شرم الشيخ، كبداية للعودة، ثم تم الاتفاق على عقد لقاءات مع كبار مسؤولي قطاع السياحة والطيران العام والخاص في تركيا على هامش المعرض الدولي.

وأكد القاضي، أن الحركة التركية الوافدة لمصر شهدت زيادة العام الماضي بنسبة 230%، وذلك بسبب تسهيلات التأشيرة السياحية التي قدمتها مصر للمواطن التركي، لافتا إلى وجود تنسيق مستمر بين هيئة تنشيط السياحة والسفير المصري بأنقرة والقنصل بأسطنبول، وذلك لبحث كيفية زيادة الحركة الوافدة عبر زيادة خطوط الطيران بين البلدين سواء المنتظم أو العارض، وكذا عمل حملات ترويجية مشتركة مع الشركات التركية.

وتابع أن الهيئة سوف تدعو كبار منظمي الرحلات الأتراك لزيارة مصر، خاصة وأن أغلبهم توقف عن العمل مع السوق المصرية منذ سنوات طبقا للأحداث المتتالية التي مرت بالعالم، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءات إعلامية مكثفة على هامش المعرض مع وسائل الإعلام التركية، للحديث عن التغيرات التي طرأت على المقصد السياحي المصري من طرح منتجات سياحية جديدة، وتطوير مواقع أثرية وسياحية وتاريخية، فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة، وأحدث البرامج السياحية التي تجذب المواطن التركي.

ونوه إلى أن العرض التقديمي الذي سوف يستعرضه خلال المعرض، سوف يركز على تنوع المنتجات السياحية المصرية، ما بين الثقافية والكلاسيكية والعائلية والترفيهية والاستشفائية والدينية، بجانب الرياضية والغوص، كما سيتناول اعتدال المناخ المصري طوال العام وأنه ليس مقصدا موسميا بل يمكن زيارته في أي وقت، معربا عن أمله في استعادة الحركة التركية التي تتميز بقرب المسافة وكثافة الأعداد والتاريخ الطويل الذي يربط البلدين والشعبين، وما يجمعهما من عادات وتقاليد.

الجناح المصري

وقال أحمد علي ممثل هيئة تنشيط السياحة، إن تركيا تعتبر أحد أهم الأسواق السياحية لمصر نظرا لما تمتلكه من خطوط اتصال كبرى مع كافة المطارات الأوروبية وكثافة في شركات الطيران العارض "الشارتر"، بجانب كونها سوقا مصدرا للسياحة بأعداد كبيرة، لافتا إلى أن الجناح المصري استعد جيدا للمعرض خلال الأيام الماضية بطراز فرعوني مميز.

وأضاف علي، أن 85 دولة سوف تشارك بمعرض إيميت خامس اكبر المعارض السياحية حول العالم، ومن مصر ستكون مشاركة شركات السياحة هذا العام ضعيفة بطبيعة الحال بعد فترة توقف طويلة عن المشاركة بالمعرض، ولكنه يتوقع أن تتزايد أعداد العارضين المصريين خلال السنوات المقبلة كلما ازدادت الحركة الوافدة.