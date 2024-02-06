افتتاح مدرسة محمد عبد السميع للتعليم الأساسي بقرية بني جري بأبو حماد

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم مدرسة محمد عبد السميع للتعليم الاساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والمُقامة على مساحة 430 م من إجمالي 2100م وتتكون من 5 طوابق وتضم 22 فصلاً دراسياً بتكلفة ماليه 4 مليون و 810 ألف جنيه .

تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية ، مؤكدا ًعلى إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم ، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية إلى الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر إحتياجاً ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس بمختلف القري والمراكز والمدن لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

وعلى هامش الافتتاح، قدمت طالبات قسم التربيه الموسيقيه عرضاً فنياً واغاني وطنية نالت استحسان الجميع

كما حرص المحافظ ومرافقوه على تفقد معرض قسم التربية الفنية والذي يضم اشغالا فنية ومشغولات من الخزف والمعدن مزخرفه اشكال فنيه وكذلك مجسما للمشروعات القومية التي شهدتها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب تفقد معرض الوسائل التعليمية والذي يضم العينات والنماذج والصور والرسومات والمجسمات التي تساعد الطلاب على فهم المعلومات وتغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل وزيادة شغفهم للدراسة والاطلاع وتحسين العملية التعليمية

وفي نهاية الافتتاح، أهدى النائب احمد فؤاد اباظه رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لمحافظ الشرقية درعاً تذكارياً ونسخه من كتاب الله تقديرا لدوره البارز في تحسين مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

كما أهدت الدكتوره يسرا اباظه عضو مجلس الشيوخ لمحافظ الشرقية نسخة من كتاب الله تقديراً لمجهوداته تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات المحلية والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد والنائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب والنائب ابراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ.