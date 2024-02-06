مصر تحصد المراكز الأولى.. ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والذي أقيم بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، ورؤساء المسابقات والجوائز القرآنية حول العالم، ومتسابقون من 60 دولة.

وحصدت مصر المراكز الأولى في كافة أفرع المسابقة، وفاز في فرع حفظ القرآن بروايتين: أمنية خالد علي عبد العزيز، من مصر بالمركز الأول، والحارس خالد عبد الرحمن، من ليبيا بالمركز الأول مكرر، وعبد القادر يوسف، من الصومال بالمركز الثاني، وفي فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة، فاز عصام أحمد حسين علي، من مصر بالمركز الأول، وأحمد سالم، من تنزانيا بالمركز الثاني، وتنوير أحمد، من بنجلاديش بالمركز الثالث.

وفاز في فرع الابتهال والإنشاد محمد رضا محمود حسن، من مصر بالمركز الأول، وعمر عبد الناصر كباره، من لبنان بالمركز الثاني، والياس وردي، من المغرب بالمركز الثالث، وفي فرع حفظ القرآن للأطفال فاز أحمد تامر ممدوح محمد صبري، من مصر بالمركز الأول، وأيمن محمد سعيد درهم، من اليمن بالمركز الثاني، وفاز في فرع الابتهال والإنشاد للأطفال محمد أحمد أحسن الازهري، من مصر بالمركز الأول، ومحمد محمد البكري سليم، من مصر بالمركز الثاني.

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