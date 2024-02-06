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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاطلين عثر بحوزتهم على مخدر الحشيش بالمرج

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت جهات التحقيق المختصة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للمباحث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين، قبل ترويج كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بمنطقة المرج.
ونجحت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة المرج في ضبط (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة القسم وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1600 قرص مخدر - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر

أجهزة الأمنية بالقاهرة أجهزة الأمن أقراص الأقراص التحريات التكميلية