استهلاك الذهب في الصين يتجاوز 1000 طن خلال العام الماضي

كشف تحليل فنى لجولد بيليون اليوم، أنه مع اقتراب العام القمري الجديد في الصين والمقرر أن يبدأ في 10 فبراير القادم، لتبدأ عطلة طويلة في الأسواق الصينية تصل إلى 8 أيام، ومن المعتاد أن ترتفع مشتريات الذهب في الصين خلال هذه العطلة.

واستمرت مشتريات الذهب في الزيادة العام الماضي حتى مع وصول سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. فالأسعار المرتفعة للذهب لم تحبط المشترين في الفترة التي سبقت عطلة هذا العام.

وتشير جميع الدلائل إلى أن مبيعات الذهب للمستهلكين في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم ستكون قوية للغاية هذا العام، حيث إن ارتفاع أسعار الذهب يخلق في الواقع حافزًا إضافيًا للناس للشراء حيث يرون المعدن النفيس أصل تتزايد قيمته مع الوقت.

أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن سعر الذهب في الصين بعملة اليوان قد ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 16.8%، وهو عائد جذاب للغاية مقارنة بالأصول المالية الرئيسية الأخرى.

ووفقًا لجمعية الذهب الصينية تجاوز استهلاك الذهب في الصين 1000 طن في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالي 9٪ بشكل عام، مع ارتفاع مبيعات المشغولات الذهبية بنسبة 8٪ بينما ارتفعت مبيعات السبائك والعملات الذهبية بأكثر من 15% خلال السنة الماضية.