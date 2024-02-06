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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط عاطل قبل ترويج الحشيش بدار السلام

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة دار السلام.
ونجحت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة دار السلام في ضبط (عاطل " له معلومات جنائية") بدائرة القسم وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة").
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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