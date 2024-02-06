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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط 3 تجار أستروكس وبودر مخدر في السلام

ارشيفيه
ارشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 عاطلين، قبل ترويج كمية من الأستروكس والبودر المخدر على المتعاطين بمدينة السلام.
ونجحت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة السلام في ضبط (3 عاطلين) بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية لمخدر الأستروكس - كمية لمادة البودر المخدر" - الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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