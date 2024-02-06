الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

عقد بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، الاجتماع الختامي لجلسات تجديد الاعتماد الدولي للمعامل للدورة العاشرة علي التوالي.

ويأتي تجديد الاعتماد في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة اعتماد المعامل والوصول إلى الحد الأقصى من الاحترافية والدقة والحيادية في التحليل وإصدار الشهادات حرصا على الأمن الغذائي للمواطن المصري وضمانا لكل أطراف منظومة تداول خامات وإضافات الأعلاف والأسمدة.

وأشاد ممثل جهة الإعتماد برادلي ريشو وهو أحد الشخصيات البارزة باللجنة العليا لمجلس الاعتماد الأمريكي للمعامل وله باع كبير في العمل مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الفاو أشاد بالأداء الفني والإداري للعاملين بالمركز الإقليمي والأعلاف.

‏وصرح الدكتور محمد الشربينى مدير الجودة بالمركز الإقليمي، بأن التحكيم الذي تم هذا العام كان من الدقة والاحترافية بحيث غطى منظومة العمل بالكامل وأثبت خلاله العاملون بالمركز الإقليمي قدرتهم على الحفاظ على مستوى الأداء بالمعامل وتحديث امكانياتها على أكمل وجه .

وصرح د أحمد العكازي بأن المركز الإقليمي ومنذ ما يربو على العشرين عاما يحرص على جودة الأداء ليكون جزءا من رؤيته ورسالته في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتشجيع صناعة الأعلاف وخدمة البحث العلمي.