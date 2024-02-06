«المنوفية» تحقق المركز الرابع في تصنيف أفضل الجامعات المصرية 2023

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن جامعة المنوفية جاءت فى المركز الرابع فى تصنيف أفضل الجامعات المصرية لعام ٢٠٢٣ فى نسخته الثانية، والذي يعتمد على المعلومات التي تم جمعها من Microsoft Academic Graph، كما يعتمد التصنيف العالمي للجامعات على مجموع قيم مؤشر H لجميع العلماء البارزين المرتبطين بالجامعة.

أكد رئيس الجامعة أن تصنيف الجامعات أصبح ميدانا حيويا ومرغوباً للدراسة والبحث والمناقشة باعتباره من المفاهيم الأكاديمية التي تتجسد من خلالها منهجية وآليات الجامعات في الوقت الحاضر، فهو حصيلة دورة في السمعة الأكاديمية للجامعات ومنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها والمستفيدين الخارجيين من خدماتها التي نتج عنها رسم السياسات والبرامج التطويرية للجامعات، لذا تهتم الجامعة بتطبيق كل المعايير المطلوبة وتستهدف التقدم فى مختلف التصنيفات.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد للجامعة تأكيدا على ماوصلت إليه الجامعة من مستوى متقدم على كل المستويات، وما تشهده الجامعة من نهضة تعليمية وبحثية متطورة تواكب الثورة التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى العالم، موجها التهنئة لجميع أبناء ومنسوبى الجامعة والشكر لكل من أسهم فى تقدم اسم الجامعة فى مختلف التصنيفات العالمية والمحلية.