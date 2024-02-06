برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني تأكيد على دور مصر القوي والتاريخي

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، تأكيد على دور مصر القوي والتاريخي لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي مستمرة في توجيه كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل زوال العدوان وحصوله على كافة حقوقه التاريخية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر قدمت عبر معبر رفح الدولي منذ بدء العدوان على قطاع غزة حتى الشهر الماضي أكثر من 111 ألف طن من المساعدات الإغاثية بواقع 7179 شاحنة مساعدات، بجانب 528 طائرة و34 سفينة مقدمين من قِبل 40 دولة و13 منظمة دولية، وقد بلغ عدد الشاحنات المصرية التي دخلت قطاع غزة 2691 شاحنة بنحو 37220 طناً، في حين قدمت المنظمات الدولية 3484 شاحنة بنحو 60453 طناً.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن تقديم المساعدات الطبية والغذائية الشعب الفلسطيني تستهدف تخفيف الأعباء والضغط عليه بعد حدوث انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، وصعوبة توفير مياه شرب نظيفة وغذاء كاف للسكان.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة تبني رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية والتدخل الفوري لوقف إطلاق النار، ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحكمة الدولية لانتهاكه حقوق الإنسان والتشريعات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.

وشدد الرئيس السيسي، في هذا الصدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيداً في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع.