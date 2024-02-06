بالفيديو.. تفاصيل تشييد أحدث معامل الأنسجة بـ"طب الأقصر"

قال حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة تعد واحدة من أحدث الجامعات في صعيد مصر، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ أحدث التجهيزات العلمية بكلية الطب جامعة الأقصر، حيث تشييد أحدث معامل الأنسجة بالكلية، والذي يستخدم في تحليل الأنسجة للسرطان والأمراض الأخرى.

وأضاف "حسين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المعمل يضم أحدث أجهزة تحليل الأنسجة، موضحًا أن المعمل سيكون به أجهزة للاستفادة من الاستثمارات التي تنفقها القيادة السياسية لإنشاء أحدث كلية على مستوى الصعيد لتوازي كليات القمة في القاهرة والجامعات الخاصة.

وتابع، أن كلية الطب جامعة الأقصر كليه حكومية مصرية باستثمار من الرئاسة واهتمام من الرئاسة بالصعيد لتضاهي الكليات المرموقة في القاهرة.

وأردف، رئيس جامعة الأقصر، أنه تم توريد أكثر من 10 أجهزة منهم أحدث جهاز لتحليل الأنسجة في أقل من 24 ساعة، مؤكدًا أن الجهاز سيحدث نقلة في محافظات الصعيد، كما أنه سيكون هناك جهاز لتحليل الأنسجة بشكل مباشر وفي نفس وقت إجراء العملية، وستكون هذه الأجهزة هي الأولى من نوعها على مستوى الصعيد، وهو ما يعطي فرصة لعمل بروتوكولات مع مستشفيات مثل شفاء الأورمان وغيرها.

وأكمل، أن الدولة تستثمر في جامعات الصعيد، وذلك لتطوير وتهيئة الطلاب لسوق العمل العالمي.