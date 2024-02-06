إزالة 27 حالة تعدٍ بمساحة 3460 ألف متر مباني في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات موسعة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 27 حالة تعدٍ بمساحة 3460 ألف متر مباني و11 حالة تعد بمساحة 16 فدانا و 6 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.