وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى القاهرة لبحث تطورات الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط

وصل قبل قليل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة للقاء، حيث يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال الزيارة جولة مباحثات مع القيادة السياسية المصرية لحل الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات المصرية الأمريكية تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة الوضع في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وكذلك الوضع في البحر الأحمر وتصاعد العمليات العسكرية في سوريا والعراق واليمن.

وبدأ بلينكن أمس جولة تستمر حتى الثامن من فبراير الجاري ويزور خلالها كلا من السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية وذلك وفقا لما أعلنه ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزير.

وتأتي الجولة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة وفي أعقاب ضربات عسكرية أمريكية شاملة ضد أهداف في العراق وسوريا.

وقال ميلر إن بلينكن يرغب في مواصلة جهوده الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار في حرب غزة بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وأكد أن وقف إطلاق النار يساعد على تقديم مساعدات إنسانية دائمة ومتزايدة للسكان المدنيين في غزة.

وفي سياق آخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال بين الرئيسين تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

كما تم تناول الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في قطاع غزة، حيث ناقش الرئيسان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني، بهدف حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة.

وحرص الرئيس على استعراض المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية، وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها، مشددًا على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم، مؤكدًا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، مؤكدًا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة، ومؤكدًا دعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

وأضاف المستشار أحمد فهمي، أن الرئيسين جددا الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.