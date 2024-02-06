دراسة حديثة تكشف عن أنواع السرطان الوراثية الخاصة بالنساء

كشف الدراسات والأبحاث الطبية الحديثة عن تعدد أنواع الأورام السرطانية التى يمكن أن تنقل وراثيا.

وذكرت الدكتورة يوليا شوبينا أخصائية طب وجراحة الأورام فى تصريحات صحفية لها، أن يوجد العديد من أنواع السرطان المختلفة التي يمكن أن تنتقل وراثيا .

وأشارت إلى أن السرطان ليس سوى نوع من الأورام الخبيثة ولذلك يمكن أن ينتقل في بعض أعضاء الإنسان من الآباء إلى الأبناء و يمكن توريث مثلا سرطان الثدي وسرطان المبيض ونوع معين من سرطان الغدة الدرقية وبعض أنواع سرطان القولون وانه يجب على النساء اللاتي كانت أمهاتهن أو جداتهن مصابات بالسرطان إجراء اختبار للكشف عن الخطر الوراثي للإصابة بسرطان المبيض والثدي.

أما سرطان الغدة الدرقية فيمكن اكتشافه باستخدام اختبار هرمون الكالسيتونين ويمكن تحديد الأمراض المحتملة في الأمعاء عن طريق إجراء تنظير القولون بشكل منتظم.