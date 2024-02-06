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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27,585 شهيد والمصابين إلى 66,978 مصابًا، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية. مما أوضحت أنه لازال عدد الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أشارت فصائل فلسطينية، إلى إنها تخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي وآلياته في محاور التقدم وسط وغرب وجنوبي خان يونس، معلنة عن تدمير جرافة إسرائيلية بعبوة "شواظ" غربي مدينة خان يونس.

فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات القنابل الدخانية في محيط مناطق النصر والشفاء والسرايا غرب مدينة غزة.

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