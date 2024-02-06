استمرار فعاليات دورة أساسيات الروبوت بجنوب سيناء.. صور

تواصلت اليوم الثلاثاء، فعاليات دورة أساسيات الروبوت، ضمن خطة أجازة نصف العام الدراسي 2023/2024، للمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل أول الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم وكيل المديرية.

تدور فعاليات الدورة حول إعطاء صورة عامة عن عالم الروبوت والعلوم المتصلة بعالم الروبوت، ومنها البرمجة والإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا وغيرها، كما استعرضت ورشة اليوم مجموعة من الأدوات اللازمة في عالم الروبوت ووظيفة كل منها على حدة، ويتولى التدريب المدرب المحترف مصطفى علام مدرب الروبوت.

وأوضح فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، أن دورة "تعليم اساسيات الروبوت"، تستهدف دعم أبنائنا الموهوبين وتزويدهم بما يحتاجونه من علوم الروبوت مجانًا؛ لتساعدهم في دراستهم وطريقة تفكيرهم وتنظيم وقتهم وإيجاد الحلول للمشكلات التى يواجهونها بطريقة مبتكرة.

في سياق آخر يشارك أربعة طلاب تابعين للمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بجنوب سيناء، التابع لمديرية التربية والتعليم في التدريبات التي يقيمها الاتحاد الدولي للكتاب العرب وإدارة تكنولوجيا المعلومات ولجنة فعاليات الأطفال والمواهب وفضاء زاد الرقمي التونسي وذلك ضمن فعاليات تحدي مربع الإبداع العربي، خلال شهر يناير 2024 حتى نهاية فبراير الجاري.



ويمثل طلاب المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بجنوب سيناء كل من: حمزة محمد جميل الصف الأول الإعدادي مدرسة الفيروز الرسمية للغات بالهضبة التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، وأحمد ياسر نبيه الصف الأول الثانوي مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العامة العسكرية، ومحمد حازم أحمد عبد العال، نفس الصف والمدرسة، ويوسف رائد محمود الصف الثالث الثانوي مدرسة المجمع التعليمي، وججميعهم تابعين لإدارة طور سيناء التعليمية.



وحضر المشاركون عدة تدريبات منها: حلقة تكوينية عن بعد بعنوان: Accessability for all، قدمتها المدربة والخبيرة دكتورة منى مراد، وتدريب حول “عالم الروبوت والذكاءات المتعددة” مساء أمس.

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