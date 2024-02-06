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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج .

وجاء نص البرقية: 
فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،
تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد،
تهل علينا في هذه الأيام المباركة، ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة التي نستلهم منها الصبر وعدم الاستسلام لتحديات الواقع، وتجعلنا نؤمن بأن من رحم المحن تولد المنح.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة: "إنه لمن دواعي سروري؛ أن أرفع إلى فخامتكم - باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب - خالص التهاني، وصادق الأمنيات بموفور الصحة والعافية، داعيا العلي القدير، أن يُعيد هذهِ الذكرى الطيبةَ على الأمة الإسلامية، في كلِ بقاعِ الأرض بالخير والبركة، وأن يحفظ علينا أوطاننا ومقدساتنا، وأن ينعم علينا بالسلام والاستقرار."

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة، بالدعاء : "حمى الله مصرنا الغالية، ومكن لها سُبل التقدم والازدهار تحت قيادتكم الوطنية الرشيدة؛ إنه سميع مجيب الدعاء."
وكل عام وسيادتكم بخير.

رئيس مجلس النواب الرئيس السيسي ذكرى الإسراء والمعراج