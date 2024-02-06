بالفيديو.. مصور يجسد معاناة الحرب على أوكرانيا خلال عام في 364 صورة

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لمعرض لأحد الرسامين الأوكرانين، والمعروف بفنان الشارع الأوكراني جامليت زينكيفسكي، والذي جسد فيه ما حدث خلال عام من الحرب في أوكرانيا2023.

ويحمل المعرض الذي أقيم في مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا، والتي تعرضت لقصف شديد خلال الحرب، عنوان "لم تكتمل 2023".

وتظهر الصور المعروضة في المعرض، رصاص على طاولة مطبخ، جثة على نقالة مستشفى مغطاة بملاءة، ونوافذ محطمة، كيس رمل نبتت منه نبتة.

ويبلغ عدد الصور المعروضة، حوالي 364 لوحة بالأبيض والأسود جسدت تجربة فنان الشارع الأوكراني خلال عامًا من الحرب على أوكرانيا.