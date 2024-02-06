تكثيف حملات الرقابة للتصدي لارتفاع الأسعار بطور سيناء.. صور

أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأي مخالفات حيث تتواجد الحملات الرقابية في الشوارع لمتابعة المحلات التجارية التي تطرح السلع الغذائية للمواطنين.

وذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية للمنافذ ومقارنة أسعارها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة.

وأشار رئيس مدينة طور سيناء لـ"البوابة نيوز" إلى أنه ترأس حملة موسعة بالتنسيق مع مديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، ومكتب العمل، والسلامة والصحة المهنية، ومديرية الصحة، وبحضور المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين، وذلك للمرور على جميع الأسواق بغرض ضبط الأسعار ومراقبة تداول جميع السلع الغذائية من حيث السعر والجودة .

لافتًا إلى أنه تزامنًا مع تلك اللجنة ترأس أحمد الحضري نائب رئيس المدينة لجنة تموينية أخرى بحى الطور الجديدة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

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