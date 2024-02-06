طلب إحاطة بشأن استعدادت الحكومة لشهر رمضان

أعلنت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التموين بشأن خطة الحكومة للاستعداد لشهر رمضان المبارك ، من حيث توفير السلع .

وأوضحت نبيه، في طلبها أن الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان ، يزيد في الاستهلاك في السلع عامة أرز وسكر والزيت وفاصوليا وغيرها من البقوليات وكذلك اللحوم والدواجن.



ولفتت إلى أن إرتفاع الأسعار أصبح يمثل مشكلة تؤرق كل البيوت المصرية حيث يصل سعر كيلو السكر 50 جنيها كما أن سعر الأرز ، والزيوت وكافة السلع ارتفعت بشكل كبير ، وتابعت قائلة : لا بد من ضخ المزيد من السلع في المجمعات الإستهلاكية من الزيوت والسكر واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة بأسعار في متناول يد الأسر البسيطة .

وتابعت عضو مجلس النواب، أن ضخ السلع كالسكر بـ 27 جنيها لا بد أن يتوافر بشكل يومي لأن الضخ في المجمعات الإستهلاكية يجبر التجار علي خفض الأسعار.

وطالب الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الاجهزة الرقابية ، بتشديد الرقابة علي الأسواق وضبط المتلاعبين والمحتكرين للسلع

وشددت على ضرورة تشديد الرقابة خصوصا وأننا مقبلون على شهر رمضان والذي يشهد تزايدا في الاستهلاك، ضرورة التوسع في إقامة المعارض وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.