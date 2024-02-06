الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، حيث ارتفاعات في قيم درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن اليوم سنتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال النهار.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن مصادر الكتل الهوائية التي تأثر على البلاد أصبحت كتل هوائية صحراوية، وهو ما يجعلنا نشعر بارتفاعات قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، موضحة أن الطقس خلال فترة النهار سيكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت، أنه فور غياب أشعة الشمس يكون هناك انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والأجواء ستكون شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية وتصل لحد الصقيع على المزروعات الموجودة في وسط سيناء أو محافظات الوادي الجديد وشمال الصعيد نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى في فترة الليل لأقل من 5 درجات.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه متوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة وهي فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

وأوضحت، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة حتى مطلع الأسبوع المقبل استقرارًا فى الأحوال الجوية، وارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة، وزيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس، محذرة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب انتشار الشبورة المائية، قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرة من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.