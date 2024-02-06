البحيرة: إزالة أقفاص سمكية مخالفة على نهر النيل

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الواقعة على المجاري المائية ونهر النيل، بالإضافة إلى تطهير مآخذ محطات مياه الشرب للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة البحرية ومياه النيل من التلوث.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إزالة كافة التعديات والحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة المهندس علي زيد بتنفيذ 108 قرار إزالة على مساحة 7532 مترا مربعا، عبارة عن أقفاص سمكية ولاية هندسة حماية النيل وذلك ضمن الموجه الـ 22 لإزالة التعديات.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على المرور الدوري المستمر لرصد أي مخالفات أو تعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف، والعمل على إزالتها في المهد حفاظا علي حق الدولة والشعب ولردع المخالفين.