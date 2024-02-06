"حزب الله" يستهدف ثكنة "راميم" بصاروخي بركان

أعلن "حزب الله" اللبناني عن إطلاق 5 صواريخ تجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قبالة القطاع الأوسط في جنوب لبنان، وصفارات الإنذار تدوي، جاء ذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد حزب الله، عبر قناته على "تليجرام" عن استهدافه لثكنة "راميم" بصاروخي بركان، وتحقيقه لإصابة مباشرة، موضحًا أنه نفذ عددًا من الهجمات على القطاع الشرقي على مدار يوم الأحد على الحدود، وجاءت كالتالي:

الساعة 15:05 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 15:30 استهداف مبنيَين في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل المدنية وآخرها في بليدا وميس الجبل.

الساعة 15:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 15:50 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 16:00 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 16:55 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.