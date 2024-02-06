نائب بالشيوخ: الدواء أمن قومي مصري لا يقل أهمية عن السلع الأساسية

ثمن عضو مجلس الشيوخ، محمد البدري، اهتمام الحكومة بتوفير أنواع الأدوية الناقصة من الأسواق، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والتي أكد أنها على رأس أولويات الدولة.

وقال "البدري"، فى تصريحات له، إن نقص بعض الأدوية من الأسواق، يرجع لعجز الاستيراد وخاصة المواد الخام ، موضحا: أن مصر تنتج ٩٣٪ أو ٩٤٪ من احتياجاتها من الادوية من التصنيع المحلي، وبالتالي فإن المستورد من الأدوية لا تزيد نسبته عن ٥٪ أو ٦٪ لكن المكون فى التصنيع اكثر من ٩٨٪ من المواد الخام اللازمة للتصنيع مستورد.

وأشار إلي ان عدد كبير من مصانع الأدوية شهدت خلال الفترة الأخيرة ازمة استيراد للمواد الخام مما تسبب فى عجز بنسبة المواد الخام المستعملة فى التصنيع ، منوها أن ذلك تسبب فى خفض نسبة الانتاج لأقل من النصف ، بالإضافة الي ان هناك عدد كبير من خطوط الانتاج توقفت مما كان له اثر فى عجز بعض الادوية.

وحذر " البدري" من ان يصل عجز الأدوية الحيوية، لافتا الي أن الدواء أمن قومي مصري خاصة الحيوي منه، ونقص اي دواء من الأسواق لا يقل أهمية عن نقص السلع الأساسية .

وطالب بأن يكون هناك أولوية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية والافراج الجمركي عنها، فضلا عن توطين صناعات الأدوية ، معتبرا الدواء امن قومي، و أحد اساليب الحروب العالمية.