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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة 3 متهمين للجنايات في حيازة أسلحة نارية بغرض التشاجر بالمرج

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة المرج إحالة 3 عاطلين للجنايات وذلك بتهمة حيازة أسلحة بيضاء وآخري نارية بغرض التشاجر بمنطقة المرج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي 3 أشخاص لحوزتهم أسلحة بيضاء وآخري نارية اثناء مرور دورية أمنية بأحدي الشوارع الرئيسية في دائرة قسم شرطة المرج.

وبالكشف الجنائي عنهم تبين أن جمعيهم من أرباب السوابق، وضبط بحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة الأسلحة بغرض التشاجر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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