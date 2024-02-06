أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024

الثلاثاء 06/فبراير/2024 - 08:43 ص

استقر سعر الدولار الامريكي، بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، وسط استمرار تراجع في السوق الموازي بأكثر من 20 جنيه خلال الايام الماضية .

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي عند مستويات 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه عند البيع، في حين سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وسجل الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك فيصل، وبنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه بالسوق الموازية تراجعها ليسجل نحو 53 جنيها، وذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي وافقت على رفع معدل الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل 2% إلى 21.25% للإيداع و22.25% لعمليات الإقراض.