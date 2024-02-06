6 شهداء حصيلة أولية جراء قصف إسرائيلي على برج سكني في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وعدد كبير من الإصابات كحصيلة أولية جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في أبراج حمد بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقام الاحتلال الإسرائيلي بشن سلسلة من الغارات غرب مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

أمس الإثنين، ارتكب الاحتلال 13 مجزرة في قطاع غزة، نتج عنها استشهاد 113 فلسطينيًا وإصابة 205 خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقصف الاحتلال مربعًا سكنيًا في منطقة جورة العقاد، كما نفذ غارة على منزلًا غرب مستشفى ناصر بخان يونس جنوب القطاع، واستشهد عدد كبير من النساء والأطفال جراء تلك القصف.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف منزل في حي السلام شرق رفح، ويستمر العدوان الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها، نتيجة الحصار المتواصل للمستشفيات، ونقص المعدات الطبية والأدوية، وإعاقة سيارات الاسعاف من الوصول إلى المصابين، فكل يوم تتزايد أعداد الشهداء والمصابين الفلسطينيين ليصل عددهم حتى أمس الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 إلى أكثر من 27.365 شهيدًا و66.630 مصابًا، وأكثر من 8 ألاف من المفقودين.