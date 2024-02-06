إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت، عن سقوط شظايا في ساحة مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس بعد تعرض منازل مجاورة للقصف المدفعي الإسرائيلي، في الساعات الاولى من صباح اليوم.

ونفذ الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عدة اعتقالات واقتحامات في أراضي فلسطينية، فاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قفين، شمال مدينة طولكرم، وسط اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع دون الإبلاغ عن إصابات او اعتقالات حتى الآن.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل الفلسطيني سليمان يوسف أثناء تواجده داخل منزله بقرية دقيقة، كما قامت باعتقال شابين فلسطينيين شقيقين من قرية اصفى واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.