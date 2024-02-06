اليمن.. انفجارات عنيفة في مدينة القاعدة جنوب غرب إب وتصاعد أعمدة الدخان

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بوجود انفجارات عنيفة في مدينة القاعدة جنوب غرب إب وتصاعد أعمدة الدخان، بالتزامن مع تحليق طيران مجهول في المنطقة.

وأمس الإثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات على مواقع حوثية في مديريتي الحوك والصليف بالحديدة وأهداف آخرى في صعدة.

وتتزايد كل يوم الهجمات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، ويرد الحوثي على الضربات الأمريكية برشقات صاروخية للسفن الأمريكية وسفن الملاحة في البحر الأحمر، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.