هشام جمال يفاجئ صاحبة السعادة بتقنية الـAI ويعلق.. "إحنا لسه سنة أولى"

تحدث الفنان هشام جمال عن تقنية الـ AI بعد طرح أحدث أعماله الغنائية، قائلًا: "إحنا لسه فى سنة أولى ذكاء اصطناعى، وبنتعلم كلنا ورايحين لعصر جديد تمامًا زي ما كنا قبل الإنترنت".

وتابع خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: "الحقيقة إني مش أول واحد استخدم التقنية دي فى الكليبات؛ لأن حماقى سبق الكل وعمل كده وكان الأول في العالم العربي اللي يستخدم الـ AI في الأغاني، لكن أنا كنت بحاول استخدامه بطريقة مختلفة".

وتطرق الفنان هشام جمال في الحديث عن أغنية "أمور بسيطة"، وقال: "كليب أمور بسيطة، استخدمت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي AI، وكنت بحاول فيها بصورة كبيرة أعمل حاجة صعبة جدًا".

وأضاف: "وهي إن الوجوه تظهر في الجرافيك بصورة كاملة، لأنه إلى الآن الـ AI مش بنعرف نستخدم من خلاله الجرافيك بصورة متطورة في الوجوه باحترافية، ولكن بره فيه مجلة عالمية كلمتنا علشان يعملوا حوار معايا، وشايفين إننا أول كليب في العالم يستخدم الوجوه بصورة مميزة".

والجدير بالذكر أن، استضافت الإعلامية إسعاد يونس كل من الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر بعد إعلان خطبتهما في برنامج "صاحبة السعادة" وكشف عن بداية العلاقة التي جمعت بينهما وتطورها.