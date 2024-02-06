مندوب الجزائر في مجلس الأمن: نحذر من اتساع النزاع في الشرق الأوسط

قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن، أن الشرق الأوسط على وشك الانهيار ونحث على ضبط النفس وتفادي التصعيد بالمنطقة، بالإضافة إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أضاف، خلال جلسة منعقدة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، أننا ندعم سيادة وسلامة أراضي وأمن العراق وسوريا، ونحذرمن اتساع النزاع في الشرق الأوسط.

يذكر أن، في 2 فبراير 2024 الجاري، نفذت الطائرات الأمريكية غارات جوية كبيرة على 85 هدفًا لميليشيات مسلحة موالية لإيران في العراق وسوريا، ردًا على الهجوم الجوي بطائرة بدون طيار من ميلشيات تابعة لإيران، أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين في الأردن.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع قتلى وجرحى في القصف الأمريكي على عدة مواقع في البادية والحدود السورية العراقية، وأضافت أن القصف يستهدف مقار للفصائل المسلحة العراقية بمنطقة السكك في قضاء القائم.

أعلن المرصد السوري أن الضربات الأمريكية، نتج عنها مقتل 18 شخصًا وتدمير 26 هدفًا في ضربات بمسافة 130 كيلو متر بمحافظة دير الزور وصولًا للحدود السورية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تنفيذ الضربات الأمريكية في سوريا والعراق استهدف بها ميلشيات موالية لإيران، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لإشعال الصراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم.

كما أضاف، بايدن أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له في سوريا والعراق، وقال الرئيس الأمريكي أن ردنا بدأ اليوم وسوف يستمر لمرات عديدة ومواقع سوف نحددها، وأشار إلى أن القوات الأمريكية جاهزة للرد على كل من يسعى لإلحاق الأذى بأي أمريكي.