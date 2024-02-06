اشتعال حريق داخل منزل جراء قصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باشتعال النيران بأحد المنازل بمنطقة الظهرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ قليل، نفذ الاحتلال عدة اعتقالات واقتحامات في أراضي فلسطينية، فاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قفين، شمال مدينة طولكرم، وسط اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع دون الإبلاغ عن إصابات او اعتقالات حيتى الآن.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل الفلسطيني سليمان يوسف أثناء تواجده داخل منزله بقرية دقيقة، كما قامت باعتقال شابين فلسطينيين شقيقين من قرية اصفى واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.