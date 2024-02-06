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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد وتعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهما طفلًا جنوب الخليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد في محافظة جنين، وداهم الاحتلال عدة أحياء داخل البلدة وقام بتفتيشها.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل الفلسطيني سليمان يوسف أثناء تواجده داخل منزله بقرية دقيقة، كما قامت باعتقال شابين فلسطينيين شقيقين من قرية اصفى واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة قفين، شمال طولكرم، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي ونتج عنه إصابة شابًا فلسطينيًا برصاصة في القدم، وتم نقله إلى المستشفى.

قوات الاحتلال اقتحام بلدة يعبد اعتقال ثلاثة فلسطينيين اعتقال طفل فلسطيني إصابة شاب فلسطيني في قفين