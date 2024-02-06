فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية قفين وسط اندلاع مواجهات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة قفين، شمال مدينة طولكرم، وسط اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع دون الإبلاغ عن إصابات او اعتقالات حيتى الآن.

وارتكب الاحتلال ،أمس الإثنين، 13 مجزرة في قطاع غزة ، نتج عنها استشهاد 113 فلسطينيًا وإصابة 205 خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقصف الاحتلال مربعًا سكنيًا في منطقة جورة العقاد، كما نفذ غارة على منزلًا غرب مستشفى ناصر بخان يونس جنوب القطاع، واستشهد عدد كبير من النساء والأطفال جراء تلك القصف.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف منزل في حي السلام شرق رفح، ويستمر العدوان الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها، نتيجة الحصار المتواصل للمستشفيات، ونقص المعدات الطبية والأدوية، وإعاقة سيارات الاسعاف من الوصول إلى المصابين، فكل يوم تتزايد أعداد الشهداء والمصابين الفلسطينيين ليصل عددهم حتى أمس الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 إلى أكثر من 27.365 شهيدًا و66.630 مصابًا، وأكثر من 8 ألاف من المفقودين.