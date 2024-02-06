بالصور.. شاكر والمشاط يتفقدان توسعات محطة إنتاج غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء

تفقد أمس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، يرافقهما المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء لتفقد توسعات محطة كهرباء غرب القاهرة قدرة 650 ميجاوات.

وكان فى استقبالهما المهندس طارق عبدالحميد رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لانتاج الكهرباء، حيث استعرض مراحل تطور مشروع توسعات غرب القاهرة 650 ميجاوات خلال تقديمه شرح توضيحي عن المشروع فى حضور المهندس علي أحمد ندا المهندس المقيم للمشروع أعقبها عمل جولة تفقدية بالمحطة والتي دخلت الخدمة فعليا في 8 اغسطس 2021.

و أوضح رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء خلال الجولة كافة الإمكانيات الموجودة بالمحطة والتي تعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجه والتي ساعدت علي التشغيل بأقل كميه وقود ممكنة.

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