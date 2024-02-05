بديكورات متميزة.. كريم عبدالعزيز ينشر صورا من كواليس مسلسل الحشاشين

شارك الفنان كريم عبدالعزيز جمهوره صورا من كواليس مسلسل "الحشاشين"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يخوض به الماراثون الرمضاني 2024.

وعلق: "حسن الصباح رمضان 2024 على خير يارب"، وظهر في الصور ديكورات و أزياء متميزة مناسبة للفترة التاريخية حيث تدور أحداثه في فترة القرن الحادي عشر الميلادي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ميمي جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

بجانبه، كانت آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز مسلسل "الإختيار 3" حيث جسد شخصية "الضابط زكريا يونس" في الماراثون الرمضاني 2022، مع عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم ياسر جلال، أحمد السقا، وآخرين ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.