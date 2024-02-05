تجديد حبس سيدة ونجلتها قتلا بائعة خضار بـ15 مايو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس سيدة ونجلتها، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل بائعة خضار أثناء مشاجرة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 539لسنة2024 جنح 15 مايو، تفاصيل مقتل بائعة خضار مريضة بالسرطان علي يد سيدة ونجلتها.

حيث تخلص الواقعة فيما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو، بحدوث مشاجرة بين كلا من " طرف اول ١_" حسنية يوسف محمد" متوفية اثر هبوط حاد بالدورة الدموية و توقف بعضلة القلب " ، ٢_ "إسلام محمد عيسي " نجل الأولى "، ٣_ "رحمة فراج مصطفي نجلة الأولي و شقيقة الثاني "، طرف ثان.. ١_ "فايزة إبراهيم ابراهيم"، ٢_ "تغرید أشرف اسماعيل محمود".



وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلاً من الأولي من كلا الطرفان كون كلا منهما تعمل بائعة متجولة حيث أن الأولي من الطرف الأول

تعمل بائعة خضار و الأولي من الطرف الثاني تعمل بائعة مستلزمات و أدوات منزلية على أثر خلافات حول البيع و الشراء تطور لمشاجرة تدخل علي اثرها باقي الأطراف و قام الطرف الثاني بالتعدي علي الأولي بالضرب فضلا عن قيام الأولي من الطرف الثاني بالتعدي علي المتوفية بالضرب بواسطة حجارة بالجزء العلوي من جسدها و اسقاطها أرضا بمعاونة نجلتها المدعوة تغريد أشرف.

وكذا قيام الثانية من الطرف الثاني بالتعدي علي الأخيرة من الطرف الأول بالضرب.

وبسؤال شهادة الواقعة نادية الواقعة ماجدة سيد سيد، شهدت بذات مضمون ما سبق ،

وبسؤال نجلة المتوفية رحمة فراج- ذات مضمون ما سبق و أضافت بأن والدتها المتوفية كانت تعاني من مرض السرطان و قامت بعملية لورم بالصدر و قامت المتهمتان بضربها بصدرها و من ظهرها حتي سقطت أرضاً ووافتها المنية.