وزير الشباب: مصر جاهزة لاستضافة الألعاب الأفريقية 2027

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جاهزية مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2037 بما تملكه من منشآت رياضية ذات مواصفات عالمية وبنية تحتية متطورة بدعم وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار صبحي إلى جاهزية مصر لتقديم ملف باستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية ٢٠٣٦ بما تملكه من خبرات كبيرة على المستوي التنظيمي حيث سبق وان نظمت مصر مؤخرا للعديد من البطولات العالمية والتى يأتي على رأسها بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢٠ والتى نظمتها مصر فى اصعب وقت ووجود أزمة عالمية يمر بها كافة الدول وهى ازمة كورونا ولكن خرجت هذه البطولة بالصورة المشرفة

جاء هذا على هامش استقبال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفد المجلس الرياضى التابع للاتحاد الافريقي (السياسي) المتواجدة حاليا بمصر لتقييم المنشآت الرياضية وكافة المرافق الخدمية والتى ستستضيف دورة الألعاب الافريقية بمصر ٢٠٢٧.

ومن جانبه وجه ديسوس شيباندي منسق المجلس الرياضى للاتحاد الافريقي وعضو اللجنة الشكر لوزير الرياضة على حسن الاستقبال مؤكدا على ان مصر تمتلك الكثير من المميزات والتى سوف تساعدها على النجاح واستضافة هذا الحدث الكبير وكلنا ثقة فى نجاح مصر فى تنظيم الدورة وخروجها بشكل رائع.

كما اعرب الجزائري سيد احمد المدير الاقليمي للمنطقة الاولى بافريقيا عن ثقته فى خبرات مصر وامكاناتها التنظيمية الكبيرة فى تنظيم البطولة واخراجها بالشكل الذي يليق بعظمة مصر مضيفا ان مصر فى الآونةالاخيرة قد قامت بتطوير بنيتها التحتية والرياضية والتى ستساعد على تربع مصر على عرش البطولات فى الالعاب على المستوي العربي والافريقي.

تواجد باللقاء اعضاء اللجنة الافريقية صامويل اولتمين، جيمس اكاما، لينا بول،بينالفا جاسبر ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.