جنايات القاهرة تنظر غداً محاكمة المتهمين بخطف طفل بالزيتون

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غداً، محاكمة شخصين، متهمين بخطف طالبًا، بسبب اختلافهما ماليًا مع والده بمنطقة الزيتون.

وكانت والدة الطفل قد تقدمت ببلاغ إلي وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، وحررت محضرًا تفيد فيه تغيب نجلها الطالب عقب انتهاء يومه الدراسي، وبعد تقنين الاجراءات وعمل التحريات من قبل ضباط وحدة البحث، تبين تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.