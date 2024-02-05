"النقطة العميا".. أحمد السلكاوي لجمهور المسرح: "انزل اتفرج لأننا نستحق"

شهد مسرح الغد، مساء اليوم الإثنين، إقبال جماهيري كبير على العرض المسرحي "النقطة العميا"، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

وقال أحد أبطال العرض الفنان أحمد السلكاوي: "في العادة لما يكون صناع عرض مسرحي عايز يقول للجمهور تعالوا، بيعملوا تنبيهات دايما أن إحنا قربنا نقفل عشان الناس تيجي، وفي الحقيقه إحنا في عرض "النقطة العميا" فاضل لنا سبعة أيام ونقفل 60 ليلة عرض يوميا".

وتابع: المفاجأة الأولى إننا مستمرين جدا، والثانية انك لازم تلحق تتفرج بكرة قبل بعده عشان الإقبال العظيم ممكن يخليك ما تلحقش مكان، والعرض الوحيد المعروض يوميا بفضل الله وبدعم جمهور محب ومدرك لأهمية وقيمة المسرح، بنشتغل في مسرح عظيم تم تحديثه ومتوفر فيه كل الإمكانيات بإدارة مخلصة ومتعاونة مع كل طاقم المسرح اللي بيشتغلوا بكل الحب.

وواصل: دعايتنا الوحيدة هي جودة اللي إحنا بنقدمه وثقتنا أن إحنا نستحق نزولك من البيت ده جدا وبمنتهى التواضع كمان وبأرخص سعر تذكرة مسرح في العالم، تعالوا اتفرجوا كل يوم الساعة 7 على مسرح الغد. أكيد هنقفل في يوم طبعا بس ما تتحركش على الحركرك وانزل اتفرج لأننا نستحق.. الحمد لله.

"النقطة العميا" من إنتاج فرقة الغد المسرحية، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو مأخوذ عن رواية "العطب" للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، ومن بطولة الفنانين: أحمد السلكاوي، ونور محمود، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، مخرج منفذ داليا حافظ، ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد.