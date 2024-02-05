أختتمت، اليوم الاثنين، مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني منافستها في فرعي حفظ القرآن الكريم والأصوات الحسنة، لتكون بذلك قد انتهت من كافة المنافسات التي شارك بها متسابقون من أكثر من 50 دولة حول العالم.

بالصور.. مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم تختتم منافساتها وتستعد لإعلان النتيجة

وتستعد اللجنة العليا المنظمة للمسابقة والتي يرأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لإعلان نتائج الفائزين بالمسابقة الدولية غدا الثلاثاء، في حفل يشارك به الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولي على جوائز المسابقة المالية وشهادات التكريم.

وتصدر نتائج المسابقة بعد انتهاء المنافسات مباشرة وذلك لأن المسابقة يجرى إدارتها بشكل ممكين دون تدخل بشري لضمان الشفافية، وذلك بعد أن استمتع أهالي بورسعيد وسكان حي المناخ بفاعليات المنافسات التي جرت بمسجد الحسين، وحرص على حضورها المئات من الأهالي، للاستماع إلي الأصوات الرائعة التي شاركت.

يشار إلى أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني تحمل في هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور - رحمه الله -وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وإدارة الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام.

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