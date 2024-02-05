مشاهير مصر.. تعرف على مسيرة الدكتور "محمد غنيم" رائد زراعة الكلى

يعد الدكتور" محمد غنيم "من رواد زراعة الكلي في العالم ومؤسس مركز الكلي والمسالك البولية في المنصورة.

الدكتور محمد غنيم

ولد الدكتور محمد أحمد غنيم "عام 17 مارس 1939، بمدينةالقاهرة ثم انتقل إلى مدينة المنصورة، درس وتخرج في كلية الطب جامعة عين شمس قسم طب المسالك البولية، يعتبر أحد رواد زراعة الكلى في العالم، أصبح مدير أول مركز متخصص بزراعة الكلى في الشرق الأوسط بمدينة المنصورة.

وسافر إلى انجلترا للتدريب لمدة عامين ليحصل على درجة الزمالة، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها إلى كندا لمدة عام، وبعد عودته تم تعيينه مدرسا في كلية الطب جامعة المنصورة. وفي عام 1975 التي كانت ناشئة جديدة في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين استقر العالم المصري الكبير فى المنصورة ليسطر أمجادا علمية وتحديات طبية وانجازات عديدة تدخله التاريخ كواحد من رواد النهضة العلمية والطبية في مصر،شارك غنيم بجهوده الطبية أثناء حرب غزة.



جائزة مبارك للعلوم عام 2001.



وبحسب شهادات الجامعات العالمية والأمريكية والتي صنفته من أكثر 2% من علماء العالم تأثيرا في المرجعية العلمية، علاوة على إسهاماته في جامعة المنصورة منذ أن التحق بها، فأنشأ مدرسة علمية تخرج منها أجيال على العلم والالتزام، وأصبحوا الآن أساتذة في تخصصاتهم الدقيقة.

محمد أحمد غنيم

محمد أحمد غنيم هو أستاذ متفرغ في طب المسالك البولية بجامعة المنصورة، مصر. وكان مدير مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بالمنصورة من عام 1983.

ودرس غنيم في مصر وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة في عام 1960، كما حصل على دبلومة في الجراحة العامة في عام 1963، ثم دبلومة في جراحة المسالك البولية في عام 1964، ثم ماجستير في جراحة المسالك البولية في عام 1967.

حصل غنيم على شهادة من اللجنة التعليمية لخريجي كليات الطب الأجانب من لندن في عام 1972، كما حصل على درجة الدكتوراة الفخرية في الطب من جامعة جوتنبرج السويدية في عام 1988.

قضى غنيم فترة التدريب الطبي والامتياز في مستشفى جامعة القاهرة، ثم انتقل بعدها إلى جامعة المنصورة ليعمل كمعيد سَرِيري، ومحاضر، ومدرس، وذلك حتى عام 1972،وفي فترة السبعينيات، عمل غنيم في: قسم الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية في مستشفى ساوث ميد العامة . ببريستول، إنجلترا. زميل سَرِيرِي في جراحة المسالك البولية في مركز ميموريال سلو تابع لقسم جراحة المسالك البولية بالمركز الطبي لجامعة شيربروك بكندا.

تلقي غنيم" العديد من الجوائز، منها: وسام فيليكس جويوندن الجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية، وجائزة الرواد العربي ) من منظمة الفكر العربي، وميدالية هاري سبنس من الرابطة الأمريكية لجراحين البولية والتناسلية، وجائزة مبارك العلمية، وجائزة الجمعية الطبية الأمريكية العربية، وجائزة ميدالية ميدالية سانت باو ،من جمعية المسالك البولية البريطانية، وجائزة دكتور فخري للبحوث المتميزة في العلوم الجراحية.

وغنيم عضو بالمراسلة لجمعية المسالك البولية الفرنسية، وعضو في جمعية جراحة الأورام بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو في الجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية، وعضو شرفي في الجمعية البريطانية لجَرّاحي المسالك البولية، وعضو مراسل في الجمعية الأمريكية لجراحي الجهاز البولي التناسلي، ونائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة المساك البولية، وعضو فخري في جمعية المسالك البولية الأمريكية، كما أنه عضو في مجلس رؤساء إدارة الجمعية الدولية لجراحة المساك البولية .



إطلاق إسم “محمد غنيم ”علي مركز الكلي بالمنصورة

إطلاق اسم الدكتور محمد غنيم على مركز أمراض الكلى تكريما لجهوده الطبية والعلمية،ووافق مجلس جامعة المنصورة بالإجماع الاثنين 27 شهر يونيو عام 2016 على الاقتراح المقدم من الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة الاسبق، بإطلاق اسم مركز جراحة الكلى والمسالك البولية ليصبح مركز غنيم لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية تكريما لجهود العالم الجليل ودوره العظيم واستمراره للعطاء على مدار أكثر من أربعين عاما .

والجدير بالذكر أن العالم المصري الكبير محمد أحمد غنيم يعد أمهر جراح في العالم في مجال الكلى والمسالك البولية، وأحد رواد زراعة الكلى والمسالك البولية في مصر والعالم .

تأسيس مركز الكلي مركز عالمي :

وأسس مركز عالمي في مجال الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة حصل على عدة جوائز منها جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية في عام 1977م ، وجائزة الملك فيصل العالمية عام 1999م ، وجائزة مبارك في مجال الطب؛عام 2001.

وفى عام 1978 زار الرئيس السادات مدينة المنصورة ولما قام بزيارة قسم الكلى بالمستشفى الجامعي شاهد طفرة ملحوظة في عمليات الكلى وقام أ.د/ محمد غنيم بشرح أهمية إقامة مركز خاص للكلى منفصل عن مستشفى الجامعي وبالفعل تحمس الرئيس الراحل محمد أنور السادات لفكرة إنشاء مركز متكامل ومتخصص في جراحات الكلى والمسالك البولية ، هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ، وافقت جامعة المنصورة على المشروع وتم تمويل المشروع بمنحة من هولندا التي دعمت المركز بجزء من التمويل ، وهنا برز دور المجتمع المحلى وأهالي المنصورة الذين دعموا المركز بتبرعاتهم ، حتى اكتمل البناء، وأصبح حلم الدكتور محمد غنيم واقعا في عام 1983، وهو مدير أول مركز متخصص بزراعة الكلى في الشرق الأوسط بمدينة المنصورة.