رئيس النواب الأمريكي: قانون المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل لن يحظى بموافقة المجلس

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الإثنين، أن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جديد، يربط بين تعزيز أمن الحدود وتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، لن يحظى بموافقة مجلس النواب.

وقال جونسون، وفقًا لتصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية، إن "مشروع القانون الجديد أسوأ بكثير مما كان متوقعًا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس جو بايدن". وأضاف أنه "إذا وصل المشروع إلى مجلس النواب، فسيكون ميتًا عند وصوله".

في السياق ذاته، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن نص اتفاق يهدف لتخصيص مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية. ورغم ذلك، لا تزال احتمالات إقرار هذا الاتفاق غير واضحة.