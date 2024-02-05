فرنسا تدعو حكومة الاحتلال على بوقف فوري لإطلاق النار وتدفق المساعدات

وجه وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، اليوم الاثنين، دعوة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسماح بوقف فوري لإطلاق النار وتدفق هائل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي إطار أول زيارة له لإسرائيل بصفته وزير خارجية، أشار سيجورنيه إلى دور فرنسا كصديق، مؤكدًا على ضرورة تبليغ القادة الإسرائيليين ببعض الحقائق الصعبة التي قد يجدون صعوبة في استيعابها.

وأضاف الوزير الفرنسي: "يعيش سكان غزة منذ أربعة أشهر تحت وابل من القنابل والحصار شبه الكامل... إنهم يعانون من نقص حاد في المساعدات الضرورية لعلاج جروحهم والوقاية من الأوبئة وتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء".

وفي تصريحاته، أشار سيجورنيه إلى أن "المأساة في غزة يجب أن تنتهي"، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، مع دعوته لتوفير كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.