وكيل "إسكان النواب": التصدير العقاري يُدر على الدولة مليارات الدولارات

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة الإسكان بادرت بأكثر من فكرة حول تصدير العقار، إلا أن الطلب الذي تقدم به مختلف عن الأفكار الأخرى التي تقدمت وذلك من أجل استدعاء العملة الصعبة، حيث أن العملة الصعبة هي المشكلة الأم الآن وبات واجبًا أن يتم البحث من أجل توفيرها.

ونوه "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، بأن العقار المصري هو الذي يحقق نسبة ربحية ويحافظ على قيمته لمدة 30 عام ولكن نفتقد التسويق، موضحًا أن مصر تحتاج أن يكون هناك هيئة أو جهاز معني بهذا الملف، وهو ملف من الأهمية والنفع للدولة المصرية ولابد أن يتم بذل جهد مشترك، مشيرًا إلى أننا نحتاج هيئة معنية بملف التصدير العقاري.

وناشد طارق شكري، وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية بالترويج لملف التصدير العقاري، موضحًا أننا نحتاج نشر معلومات بشأن هذا الملف ويكون تنسيق بين الهيئات الحكومية والمطورين العقارين للترويج لهذا المشروعات "التصدير العقاري"، مؤكدا أن التصدير العقاري يدر على الدولة مليارات الدولارات.

وتابع: تم صناعة نقلة كبير في مجال العقار، تم وضع قواعد لتسجيل الوحدة السكنية بسرعة كبيرة وبخطوات سريعة، والدولة قامت بإنجازات وحققت خطوات هامة، منوهًا بأن هناك من يعيش في مصر ليس لديه فكرة بأنه قادر على الحصول على الإقامة وتسجيل شركة بـ"200 ألف دولار".