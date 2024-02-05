إسرائيل تهاجم شاحنة لـ"الأونروا" في طريقها إلى شمال قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الاثنين عن تعرض إحدى شاحناتها التي كانت في انتظار نقل المساعدات إلى شمال قطاع غزة لإطلاق نار من البحرية الإسرائيلية.

وأفاد توماس وايت، مدير شؤون الوكالة في قطاع غزة، في تصريح نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن قافلة الغذاء كانت تنتظر للتحرك إلى داخل شمال غزة عندما تعرضت لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، معربًا عن الحمد لله على عدم وقوع إصابات بين العاملين.

ولم يتطرق وايت إلى المزيد من التفاصيل حول الحادثة.

في وقت سابق اليوم، شهدت منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها أحداثًا مأساوية حيث استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في دير البلح.

وفي حادث منفصل، استشهد شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة برصاص قناصة الاحتلال داخل مدرسة زهرة التي تستضيف نازحين في منطقة خان يونس جنوب القطاع.

وتوثق أحدث بيانات مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة للأربعة أشهر الماضية تورط جيش الاحتلال في 2325 مجزرة بحق المدنيين، مما أسفر عن استشهاد 34 ألفًا و238 فلسطينيًا وإصابة 66 ألفًا و630 آخرين، حيث بلغ عدد الذين وصلوا إلى المستشفيات 27 ألفًا و238، بينما لا يزال البقية في عداد المفقودين.