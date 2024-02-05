"البرنسيسة" تحيي ذكرى ميلاد فاروق الفيشاوي

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الإثنين، بذكرى ميلاد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي يعد أحد أغزر الفنانين عملا في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، له تاريخ طويل ومشرف، فقدم دراما في مختلف القنوات الفنية السينما، والمسرح، والتليفزيون، والإذاعة.

برز الفيشاوي في مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" للمخرج محمد فاضل، وبدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره مع الزعيم عادل إمام في فيلم "المشبوه" للمخرج سمير سيف. التفت حوله الأضواء خلال مشاركته في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" الذي عرض عام 1979، وحقق نجاحا كبيرا، والعمل من تأليف عصام الجمبلاطي، وإخراج محمد فاضل، ومن بطولة الفنانين: عبدالمنعم مدبولي، ويحيى الفخراني، وصلاح السعدني، وأثار الحكيم، وفردوس عبدالحميد، وآخرون، فكان المسلسل بمثابة بوابة النجومية نحو مشواره الفني.

لعب العديد من الأدوار في مختلف القنوات سواء السينما أو المسرح أو التليفزيون، وجسد منها دور الملك فاروق، ودور الشحات، والضابط، والدكتور، والمحقق، وابن البلد، وغيرها من الأدوار التي جعلته يتربع في قواب المشاهد المصري والعربي.

شارك في العديد من الأعمال المسرحية منها: "البرنسيسة، وطائر البحر، والدنيا مقلوبة، والسيدة حرمه، وبداية ونهاية، والناس اللي في التالت، واعقل يا دكتور، والمنولوجست، ولاد ريا وسكينة، والملك لير" وغيرها من المسرحيات التي لاقت استحسان الجمهور.

البرنسيسة

تعد مسرحية "البرنسيسة" من أشهر وأنجح الأعمال المسرحية الذي قدمها الفنان فاروق الفيشاوي عام 1984 على مسرح الريحاني، وشاركه البطولة الفنانين: ليلى علوي، ومحمود الجندي، ومحمد متولي، وعائشة الكيلاني، وسيد عزمي، وآخرون، ومن تأليف بهيج إسماعيل، وإخراج السيد راضي.

تدور أحداث المسرحية حول فتاة ترفض الزواج وتقرر الابتعاد عن العالم لتقوم برحلة في البحر، فتقع في حب قبطان السفينة الرافض أيضا للزواج، وتتغير رؤيتهما للأمر للأبد، وتتوالى الأحداث.