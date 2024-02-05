"سيناوي" يقترب من اقتناص ذهبية الجمهورية في الملاكمة

هنأ محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد مسعد، وكيلا المديرية وجميع العاملين بالمديرية البطل أحمد البيه وجيه، الذي نجح في الصعود لدور الثمانية في بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد عام 2009 ، المقامة بنادي شباب النصر- محافظة الفيوم- اللاعب أحمد ، خلال الفترة من السبت 3 فبراير إلى الخميس 8 من نفس الشهر.

كما هنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء عبر “البوابة نيوز” الكابتن جلال سلامة، مدرب منتخب جنوب سيناء للملاكمة، لافتًا إلى أن اللاعب أحمد البيه وجيه هو أحد الناشئين الواعدين وابن المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي بجنوب سيناء.

وأكد فتحي، أن المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي حقق نجاحًا للرياضة بجنوب سيناء وأعد أبطالًا أصبحوا ينافسون على مستوى الجمهورية، ويحصدون مراكز متقدمة، وأن المشروع يلقى رعاية وتشجيع من الدولة ووزارة الشباب والرياضة، ودعم وتشجيع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومشيرًا إلى أن التفوق في المشروع وتحقيق بطولات يمنح طلاب المدارس درجات تفوق رياضي في الشهادات التعليمية.

وأضاف: أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتابع بشكل متواصل، مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

يشار إلى أن مراسم البطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد عام 2009 ، المقامة بنادي شباب ناصر في محافظة الفيوم، بدأت بتوقيع الكشف الطبي على اللاعبين والوزن لعدد 13 وزنًا من 46 كيلو إلى +80 كيلو، ثم تلاها المؤتمر الفني للبطولة.



يأتي ذلك بحضور جميع المدربين والإداريين، حيث يتنافس للفوز بمراكز المتقدمة للبطولة أكثر من 350 ملاكم يمثلون عدد كبير من مناطق وأندية ومراكز الشباب بمحافظات " الإسكندرية - والدقهلية - والغربية - ودمياط - وجنوب سيناء - والسويس - والإسماعيلية - وبور سعيد - والجيزة - والقاهرة - والقليوبية - والفيوم - والشرقية - والمنوفية - وبنى سويف - والأقصر - وأسيوط".