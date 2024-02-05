13 فبراير.. ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس

يخطط اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر لتنظيم ملتقى يهدف إلى تدريب طلاب الجامعة على مهارات الإعلام، بهدف إنشاء فريق إعلامي من طلاب الجامعة يتولى تغطية جميع النشاطات الطلابية في الجامعة.

في إطار فعاليات إتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، يعمل الاتحاد بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة لتنفيذ دورهما في تفعيل الأنشطة الطلابية على المستوى المركزي وكليات الجامعة، وذلك خلال العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣. ستقام هذه الفعالية بإشراف إبراهيم سعيد، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وستعقد في مسرح كلية البنات في الفترة من ١٣ إلى ١٥ فبراير الحالي.

وتنظم اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي بإتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر الملتقى، بالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية. وتم بدء عقد عدد من الاجتماعات مع الطلاب لاختيار الكوادر الإعلامية اللازمة لتشكيل الفريق في إدارة الشباب.